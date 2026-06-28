◆ＮＰＢチャレンジカップＢＣ茨城―巨人３軍（２７日・牛久）巨人は３軍の試合が開始した。ドラフト６位・藤井健翔内野手はコンディション不良から約１か月ぶりの実戦復帰となり、「２番・三塁」でスタメン。「１番・中堅」には坂本達也捕手が入った。先発は吹田志道投手。スタメンは以下の通り。１番・中堅坂本達２番・三塁藤井３番・遊撃川原田４番・左翼知念５番・一塁竹下６番・ＤＨフェリス７