◆ファーム・リーグ阪神―巨人（２８日・ＳＧＬ）巨人は２８日、ファーム・リーグの阪神戦スタメンを発表した。先発は森田駿哉投手で郡拓也捕手とバッテリーを組む。森田は１軍再昇格後は２試合でロングリリーフとして登板。その後、２２日に出場選手登録を抹消されていた。打線は故障班でのリハビリを経て前日２７日に２軍戦に復帰していた石塚裕惺内野手が「３番・ＤＨ」、さらにリチャード内野手が「４番・三塁」で先発