「スパイダーマン」や「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン」などで知られる、女優のエリザベス・バンクスが「マジック・スクール・バス」実写版に出演する。 2020年に権利を獲得していたユニバーサルから、レジェンダリー・エンターテイメントへと移り、遂に製作が始まる新作でエリザベスは主役のフリズル先生を演じる見込みだ。 バラエティによると、2019年公開の「名探偵ピ