ブラジルのサンパウロ州リメイラで6月13日、ロープジャンプに挑戦したマリア・エドゥアルダ・ロドリゲス・デ・フレイタスさん（21）が亡くなった事故に、世界中が衝撃を受けた。臨床心理士の岡村美奈さんが、大勢の従業員や参加者がいながら誰もジャンプを止めず事故が起きてしまった心理的要因について分析する。＊＊＊地上約40メートルの高さにあるポンテ・ド・エスケレート（通称「骸骨橋」）から、”ロープなし”で