北中米W杯、オランダ戦で途中出場を果たし、絶妙なヘディングシュートで鎌田大地のゴールをアシストした小川航基（28）。4年前のカタールW杯では代表メンバーの影すら踏めなかったが、アイスランド戦の決勝ゴールから今や日本代表のスーパーサブ的な存在になっている。【超激レア画像】「美しすぎる」「白石麻衣さんに似ている」と話題に…小川航基28歳と妻・まなみさんの“ラブラブツーショット”を見るオランダ戦で鎌田大地の