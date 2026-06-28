今、国境を越えてグローバルに展開する韓国の音楽界において、日本人の若者たちが確かな存在感を示している。現在の最前線では、メンバーの過半数が日本人でありながら韓国を拠点に実力を磨き、国内外の主要な音楽チャートや音楽番組で実績を残すグループが登場している。その代表格が6人組ボーイズグループ「NCT WISH（エヌシーティー・ウィッシュ）」。【画像】「似ている…？」元モー娘。高橋愛とNCT WISHリクの“密着ツーシ