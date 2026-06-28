高知競輪のS級シリーズ「第1回喫茶スプーン杯」（F1）が、29日に開幕する。近畿期待の大型先行として着実にパワーアップする谷内健太（25＝京都・125期）が、初の高知バンクで躍動する。「500バンクは宇都宮（2024年12月6〜8日のチャレンジ）以来ですね」と長走路の経験は少ないが、強地脚の谷内に関係はないはず。昨年の8月に特別昇級後はまだ優勝はないが、G1オールスター（8月11〜16日、松山）に出場予定など評価は高い