お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（33）が27日に配信されたABEMA「CELEB SECRET」に出演。子供の教育について語った。昨年、第1子男児誕生と24年に結婚していたことを同時発表したケムリ。現在子供は「11カ月とかですね」と明かした。子供の教育方針について聞かれると「ほんとに、今日うのさんに相談したいぐらい」と共演の神田うのを名指し。1児の母である神田は「いいですよ、私でよければ」と快く応じた。ケム