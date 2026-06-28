豊臣秀吉と弟・秀長が戦国の乱世を切り拓いていく姿を描いた大河ドラマ『豊臣兄弟！』。戦国時代といえば、全国の大名が領土拡大や天下統一を目指して戦いを繰り広げた時代だが、実際の戦場はどのようなものだったのだろうか――。【貴重画像】顔が小さくて可愛すぎる…“豊臣秀吉の妻”を写真で見る【絶世の美女】ここでは、歴史学者・本郷和人氏が戦国時代の「戦場のリアル」を解説した『軍事の日本史［新装版］ お金・戦略