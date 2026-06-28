◇セ・リーグ阪神12―3広島（2026年6月28日マツダスタジアム）阪神は広島を12―3で下し、連敗をストップさせた。先発・高橋遥人が6回3失点でゲームをつくり、開幕10連勝を果たした。5回までに3点を失うも、粘り強い投球で白星をつかんだ。打線は森下翔太外野手、佐藤輝明内野手にアベック弾が飛び出した。初回1死一塁で森下が先制2ランを放つと、2―3と勝ち越された6回には佐藤輝が同点ソロを放って勝利に貢献した。