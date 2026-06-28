◇パ・リーグ西武―日本ハム（2026年6月28日ベルーナD）西武・カナリオが日本ハムとの試合前練習で右膝付近に自打球を当てるアクシデントがあった。フリー打撃の際に打球を当て、そのままベンチ裏へ。打撃練習は途中で切り上げた。西武では26日の日本ハム戦で長谷川が左足甲に2度、自打球を当て、27日の試合を欠場したばかり。ただ、治療を終えたカナリオは「ダイジョウブ」と明るい表情。西口監督も「大丈夫だよ」