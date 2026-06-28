〈《『豊臣兄弟』の時代》「戦争に1億円以上」「食費だけで1日385万円」戦国大名を悩ませた“莫大な経費”…戦国時代の知られざるお金事情〉から続く豊臣秀吉と弟・秀長が戦国の乱世を切り拓いていく姿を描いた大河ドラマ『豊臣兄弟！』。戦国時代といえば、全国の大名が領土拡大や天下統一を目指して戦いを繰り広げた時代だが、実際の戦場はどのようなものだったのだろうか――。【貴重画像】顔が小さくて可愛すぎる…“豊臣秀