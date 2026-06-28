JRA年間プロモーションキャラクターを務める俳優の竹内涼真（32）が28日、函館競馬場で表彰式プレゼンターを務めた。「130年という長い歴史を紡いできた函館競馬場で、こうして節目の年に初めてプレゼンターを務めさせていただき、大変光栄に思います。スタンドの向こうに美しい海が見える日本で唯一のこの特別な舞台で、馬と人が一体となってゴールへ突き進む姿は、まさに極上のスポーツエンターテインメントだと肌で感じまし