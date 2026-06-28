犬の多頭飼いでよくある悩み 多頭飼いでは、犬同士が自然と社会性を学び合ったり、遊び相手になったり、お留守番中の不安や寂しさが軽減されるなど、様々な魅力があります。 その分、飼い主にとっては、多頭飼いならではの悩みが増えることがあります。仲良く暮らしているように見えて、犬同士のトラブルが発生してしまうこともあるでしょう。 1.医療費や生活費が増える 犬の数だけ医療費や生活費が必要ですから、