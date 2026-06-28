きょう（28日）、香川県土庄町の製油工場で、工場の屋根に登って作業していた従業員の男性（23）が、スレート屋根を踏み抜いて地面に落下する労災事故がありました。 【写真を見る】【速報】従業員の男性（23）が屋根を踏み抜き地面に転落救急搬送も命に別状なし【香川】 男性のけがの程度はわかっていませんが、命に別状はないということです。 警察によりますと、きょう午後0時半ごろ、男性が、高さ5.4メートル