楽天グループは、旅行予約サービス「楽天トラベル」で、ボーナスプログラムの内容を8月5日付で改定する。レベル体系は現行の「レベル0〜4」から「レベル1〜5」に変更され、既存会員のレベル表示は自動的に現行の数値に1を加えた形に切り替わる。特典内容を、ポイント還元から予約時に即時適用される割引へ変更する。割引率は予約時点の会員レベルと決済方法に応じて異なる。いずれもオンラインカード決済で、レベル2（利用回数2〜3