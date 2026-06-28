月曜日は晴れ間の出る所が多くなりますが、関東甲信や九州南部を中心に梅雨空となりそうです。九州南部から沖縄にかけては、梅雨前線の影響で雨の強まる所もあるでしょう。午後は東日本や北海道でも、上空の寒気の影響などで雷雲の発達する所がありそうです。晴れる所も、天気の急変にお気をつけください。日中の気温は東海から西で30℃くらいまで上がり、日差しが暑くなりそうです。関東は25℃前後ですが、湿気が多くムシムシと感