【ローザンヌ（スイス）共同】国際オリンピック委員会（IOC）の「将来開催地委員会」のシュトス委員長が、28日までに共同通信の取材に応じ「私たちは再び日本で冬季五輪を行いたいと考えている」と日本の立候補に期待感を示した。