6月2日から22日まで福岡県にある博多座で『六月博多座大歌舞伎』に出演していた坂東彌十郎。【写真】一番「興奮」する？ドラマ出演時とは様相が違う坂東彌十郎「彌十郎さんは、17歳で歌舞伎の初舞台を踏みました。梨園の子どもは幼稚園児くらいのことが多いため、彌十郎さんはかなり遅いデビューといえるでしょう。身長183センチという体格は、配役が限られてしまうこともあり、いろいろ苦労があったようです」（歌舞伎関係者）