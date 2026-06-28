ＪＲＡ年間プロモーションキャラクターを務める俳優の竹内涼真が６月２８日、第６２回函館記念・Ｇ３のプレゼンターを務めた。竹内涼真「１３０年という長い歴史を紡いできた函館競馬場で、こうして節目の年に初めてプレゼンターを務めさせていただき、大変光栄に思います。優勝されたファウストラーゼン号と小林美駒騎手、そして関係者の皆様、誠におめでとうございます。今後のファウストラーゼン号の活躍がとても楽しみです