東京スカパラダイスオーケストラの谷中敦（59）が28日、Xを更新。20日に老衰のため91歳で亡くなったシャンソン歌手で俳優の美輪明宏さんを悼んだ。谷中は美輪さんの公式サイトの訃報（ふほう）を引用し、「美輪さんには大変お世話になり、多くの気づきと学びをいただきました。心より御冥福をお祈り申し上げます」とつづり、追悼した。