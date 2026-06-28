「出産」。それは女性の人生で1〜2を争う大仕事。新たな生命をこの世に送り出す大役を果たしたママたち。今回は、そんな素晴らしい経験をしたママたちの感動と爆笑（？）の、「忘れられない出産の記憶」に関するエピソードをご紹介。今回は、出産後のママに起こった一件です。出産間近のある日、大きくなったお腹をまじまじと鏡で眺め、「お腹すごいな〜。これ戻るのかな」お腹の赤ちゃんが成長していくと、こんな不安も起こりそう