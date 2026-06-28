2001年に「ミス週刊少年マガジン」に選ばれ、グラビアや女優として活躍した中川愛海さん。芸能界を一度離れて会社員生活を送り、思いがけない再会をきっかけに復帰。その後は「長く続けられる仕事を」と、恵比寿でたこ焼き店「くるり」をオープンした。しかし、コロナ禍では閉店を考えるほど経営は悪化し、「お店売るわ」と口にしたこともあったという。それでも14年間店を守り続けることができた理由とは――。中