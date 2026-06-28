北海道・室蘭警察署は、2026年6月28日、タイヤ脱落による交通事故が発生したと発表しました。午前10時半前、室蘭市中島町3丁目の市道を走行していた軽乗用車の左後ろのタイヤが脱落しました。タイヤは脱落したあと、転がり、近くの駐車場に停車中の乗用車にぶつかったということです。この事故によるけが人はいません。警察によりますと、カラカラと音がした後にタイヤが脱落したということです。タイヤは4月に夏タイヤに換えたと