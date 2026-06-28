2連覇を目指す東海大星翔 7月に高校野球夏の熊本大会が開幕します。 【写真を見る】【待ってろ！甲子園】東海大星翔のプロ注目遊撃手＜高打率＆最速146kmの強肩＞「甲子園で躍進を」 去年の夏の熊本大会を制した東海大星翔。もちろん目指すは2連覇です。チームの中心は、プロ注目のショート福島陽奈汰選手です。 大舞台で7打数4安打！ 守備での活躍はもちろん、去年は2年生ながら甲子園で7打数4安打と打線も引っ