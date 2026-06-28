去年、熊本大会の決勝で敗れたのが「有明」です。 【写真を見る】【待ってろ！甲子園】有明の絶対的エース・斉藤遼汰郎を覚醒させた“台湾での出会い” 「熊本大会は圧倒して勝つ！」 当時、2年生エースだった斉藤遼汰郎投手は、インタビューで「チームを甲子園に連れていけなかったのは自分の実力不足だと思うので、来年こそは連れていけるように頑張ります」と答えました。 “甲子園にあと一歩”の