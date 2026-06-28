1700人以上が亡くなった岡山空襲から29日で81年です。 岡山市で市民らが市の中心部に残る戦争の遺跡を巡りました。 「岡山の戦争と戦災を記録する会」が開いた戦争遺跡巡りは、2026年で31回目です。 28日は15人ほどが参加し、寺や橋など市内中心部7カ所を巡りました。 （会の人による説明）「ここがえぐれていて無くなっているのが分かるかと思いますけど 古いものをただ残しているのではなくて岡山空襲の跡で