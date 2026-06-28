秋田朝日放送 秋田市の八橋運動公園の多目的グラウンドでクマが目撃されました。警察などが周辺の住民に注意を呼びかけています。 警察などによりますと、午後２時すぎ秋田市の八橋運動公園の中にある多目的グラウンドに体長およそ１・２メートルのクマがいるのを車で通りかかった人が目撃しました。クマはその後、草生津川の方向に逃げて行ったということです。 県のツキノワグマ等情報マップシステムクマダスに