日本テレビ系「ＧｏｌｄｅｎＳｉｘＴＯＮＥＳ（ゴールデンストーンズ）」（日曜・午後９時）の公式インスタグラムが２８日に更新され、歌手の中森明菜がはしゃぐ姿が話題を呼んでいる。２８日放送の回では、歌手・中森明菜のゲスト出演が予告されている。放送日となったこの日の投稿では、「今夜９時から#ＧＯストゲスト中森明菜さん番組初の海外ロケｉｎ韓国」と始まり、ロケ中のショットが多数公開。そらジローと