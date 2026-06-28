6月29日の高知県内は晴れて厳しい暑さに。日差しの有効活用を。29日の高知県は高気圧に覆われる見込みです。おおむね晴れて、日が差す時間が長いでしょう。洗濯など日差しを有効に活用すると良さそうです。朝の最低気温は前日と同じくらいか低いでしょう。日中の最高気温は前日と同じくらいか高い所が多い予想です。この時期らしい暑さになりますのでこまめに水分をとって熱中症対策を行いましょう。