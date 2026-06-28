日本代表がサッカーW杯2026で決勝トーナメント進出を決めた。グループF2位の成績以上に、確かな戦いぶりで国内外に与えたインパクトは大きかった。「日本は強い」、世界の強豪に肩を並べる最上位クラスのチームになりつつある事実を、多くの目撃者が認めたに違いない。サッカー日本代表を頼もしく見つめながら、野球少年として育った私は、「それに引き換え野球は……」と、ため息を漏らさずにはいられない。サッカー界は一丸