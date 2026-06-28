２２日、ナイジェリア・カルーで行われたプロジェクトの引き渡し式に出席した同国のシェティマ副大統領（前列左端）。（アブジャ＝新華社記者／洪沢華）【新華社アブジャ6月28日】ナイジェリアでこのほど、連邦首都区衛星都市給水プロジェクトの引き渡し式が行われた。アフリカを中心にインフラ建設などを手掛ける中国企業、中地海外集団のナイジェリア子会社が首都アブジャ近郊のブワリとカルーをカバーする水道管約400キロを敷