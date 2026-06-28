２６日、中国国際リハビリ博の会場で、治療機器を体験する人。（重慶＝新華社記者／陳誠）【新華社重慶6月28日】中国重慶市の重慶国際博覧センターで28日までの3日間、第44回中国国際リハビリテーション補助器具産業・国際福祉機器博覧会が開かれた。今回のテーマは「リハビリ補助器具が支援するより良い生活」。リハビリと人工知能（AI）の融合を見据え、国内外から業界をリードする数百社が出展した。２６日、中国国際リハビリ