俳優の黒川想矢（16）が27日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にVTR出演。事務所の大先輩・舘ひろし（76）の素顔を明かした。この日は舘がスタジオ出演。最新映画「免許返納!?」でも共演している、舘プロの後輩でもある黒川がVTR出演した。黒川は映画「国宝」でも吉沢亮演じる主人公の少年時代を演じるなど、注目の若手俳優。スタッフから舘の素顔を聞かれた黒川は「舘さんは、ダンディーな人です。バスロー