第１０８回全国高校野球選手権兵庫大会の開会式が２８日、姫路市のウインク球場で行われ、１６６校１４９チームが参加。仁川学院の古谷洋主将（３年）が先導役を務めた。古谷は大役を終えると、「緊張したんですけど、楽しかったです」と充実感を漂わせた。仁川学院のＯＢといえば、阪神の佐藤輝。古谷は「後輩として恥がないようにやっていかないといけない」と力を込めた。２０２１年に佐藤輝から寄贈された打撃マシンで選