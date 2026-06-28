「なんて自分はダメなんだ」「どうして自分ばかり……」。ちょっとした失敗や他人の言葉をきっかけに、自分を責めたり、悪い方向へ考えが暴走したりしてしまう人は少なくない。精神科医の藤野智哉氏によれば、そんな苦しさから抜け出すカギは、頭に浮かんだ考えをすぐに「事実」と決めつけず、一度立ち止まることにあるという。感情に振り回されず、生きやすさを取り戻すための認知行動療法のエッセンスを解説する。※本稿は、精神