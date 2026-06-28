違法薬物の関連で、大阪・ミナミの雑居ビルに警察などが家宅捜索に入り、不法残留の疑いでベトナム国籍の男女７人を逮捕しました。 警察は、ビルから違法薬物の可能性がある粉末などを多数押収しており、店側の関与も含めて全容解明を進める方針です。 不法残留の疑いで逮捕されたのは、いずれもベトナム国籍の男女７人です。 警察によりますと、男女７人は技能実習生などの在留資格で入国したものの、在留期間を過ぎても国内に