◇パ・リーグロッテ―ソフトバンク（2026年6月28日ZOZOマリンスタジアム）「ラブライブ！シリーズ」とパ・リーグ6球団のコラボ試合として開催され、声優の薮島朱音と大熊和奏がスペシャルゲストとして来場し、セレモニアルピッチを行った。米女メイ役の薮島が背番号「07」、若菜四季役の大熊が「08」のユニホーム姿で登場、マウンドの前からの投球は2人ともワンバウンドとなったものの、見事な“ストライク”で会場を沸