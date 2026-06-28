【ウィンブルドン共同】テニスの四大大会第3戦、ウィンブルドン選手権が29日、ロンドン郊外のオールイングランド・クラブでのシングルス1回戦で開幕し、女子は元世界ランキング1位で第14シードの大坂なおみ（フリー）がエルサ・ジャケモ（フランス）と対戦する。2年連続出場の伊藤あおい（SBCメディカルグループ）はダヤナ・ヤストレムスカ（ウクライナ）との初戦で、四大大会初勝利を目指す。男子では望月慎太郎（木下グル