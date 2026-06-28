左アキレス腱断裂から復帰を期する阪神・石井大智投手が、28日にSGL尼崎で行われた練習で、術後初めて屋外でブルペン入りを果たした。石井は捕手を立たせた状態で、約20球を投じた。右腕は春季キャンプ中の2月11日の紅白戦で左アキレス腱を負傷。リハビリは約4カ月を経過し、20日にはSGL尼崎の室内練習場で傾斜を使った投球練習を行っていた。