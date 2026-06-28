日向坂46元メンバーでタレントの影山優佳が27日にXを更新。オフショットを披露するとファンから反響が集まった。【写真】「え？ブラジル戦は…？」“勝利の女神”、帰国直後の笑顔芸能界ずい一のサッカー通で知られ現在開催中の「FIFAワールドカップ2026」北中米大会も、現地からレポートしていた。そんな彼女が「帰国しました！」と投稿したのは自宅で撮影されたオフショット。写真には、もんじゃ焼きの鉄板の前で笑顔を見せ