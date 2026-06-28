18未満と知りながら10代の少女にみだらな行為をしたとして警察は6月28日、高知市の33歳の男を逮捕しました。県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕されたのは高知市のアルバイト 浦松嗣容疑者（33歳）です。警察によりますと、浦松容疑者は6月27日午後1時ごろ、高知市内のアパートで県内に住む10代の少女に18歳未満であることを知りながら、みだらな行為をした疑いが持たれています。少女は浦松容疑者とSNSで知り合ったとい