テレビアニメ『杖と剣のウィストリア』第3期が制作されることが決定した。第3期の制作決定を記念して、キャラクターデザイン・小野早香が描き下ろした記念ビジュアルと、制作決定特報映像が公開された。【動画】公開された『杖と剣のウィストリア』第3期映像また、11月27日に発売する『杖と剣のウィストリア』Saeson2 Blu-ray下巻のブックケースイラストも公開。8月26日発売のBlu-ray上巻のブックケースと組み合わせると1枚絵