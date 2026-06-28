テレビ東京は、ドラマ24『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』（毎週金曜深0：12）について、7月3日の初回放送は「第2話」を放送すると発表した。【画像】テレ東ドラマ『ストレンジ』どうなる？放送予定を発表（公式X）第1話の放送・配信は見送り、第2話として予定していた「死びとの恋わずらい -四つ辻の美少年-」を繰り上げる。「なお、放送日時に変更はございません」とした。ドラマはオムニバス形式で放送さ