FIFAワールドカップ2026、対戦するブラジルでは、日本を警戒する声が数多く聞かれます。【映像】W杯に合わせて盛り上がりを見せるリオデジャネイロの様子小松リポ「サッカー王国ブラジルの巷では、サッカーカードをトレードする交換会がいたる所で開かれています」7枚1組、日本円でおよそ220円のサッカーカード。これを購入して交換するのが人気で、中には日本代表メンバーをすべて集めた少年もいました。少年「日本よりスウェ