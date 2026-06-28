FIFAワールドカップ2026、日本代表はブラジルとの決戦の地、テキサス州ヒューストンに到着しました。【映像】テキサス州ヒューストンに到着した日本代表選手らの様子鈴木彩加リポ「サポーターが駆け付ける中で日本代表、ヒューストンに到着です」「長友選手、サポーターの声にこたえています」日本代表はグループステージの期間練習拠点としていたベースキャンプ地のナッシュビルを出発し、日本時間28日午前10時前にヒュースト