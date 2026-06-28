6月28日（日）福島競馬場・芝1800メートルを舞台に夏競馬の本格スタートとなる、ラジオNIKKEI賞・G?が行われた。中央競馬で唯一の3歳限定ハンデ重賞を制したのは1番人気に支持されたサノノグレーター、勝ちタイムは1：45.2とコースレコードで重賞初勝利を果たし、地元が福島の田辺裕信騎手は1ヵ月の怪我明け初週で今年重賞初勝利を飾った。また、函館競馬場・芝2000メートルで行われた函館記念・G?は10番人気のファウストラーゼン