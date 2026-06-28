インテルはリヴァプールに所属するMFカーティス・ジョーンズを逃す可能性があるようだ。伊『calciomercato.com』が報じている。インテルは今冬の移籍市場でも25歳のカーティス獲得に動いていたが、関心は依然として続いており、今夏の獲得を目指している。しかし、同メディアによれば、移籍金が問題になっているようだ。リヴァプールは同選手の売却に応じないわけではないものの、カーティスの移籍金として4000万ユーロ（約74億円