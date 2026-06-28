タレントで歌手の上地雄輔が、２８日までに自身のＳＮＳを更新。サッカー日本代表のオリジナルユニホームが届いた様子を公開した。インスタグラムで、自身の名前「ＹＵＳＵＫＥ」と背番号２が入ったユニホームを包みから取り出し喜ぶ姿を披露。この投稿には「名前入りのユニフォーム！いいですね」「かっこいい」「おぉ！すごーい」「何でも似合うところさすがです」「羨ましい！！」などのコメントが寄せられている。