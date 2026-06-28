暑さが厳しくなるこれからの季節、ひんやりとした使用感と心地よい香りを同時に楽しめるアイテムが気になりますよね。Her lip to BEAUTYから、人気フレグランス「EARLY MORNING」の香りを採用した数量限定の冷感ボディミスト「ICY MIST - EARLY MORNING -」が登場。爽やかな香りと涼感で、夏のお出かけや気分転換を快適にサポートしてくれる注目アイテムをご紹介します♪ 人気フレグランスが冷感ミストに Her lip to